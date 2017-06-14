Полиция ведёт расследование по делу белгородского «Робинзона»

14:20

Инцидент с избиением посетителя одного из городских кафе произошёл в начале июня.

Речь идёт об общественном заведении «Робинзон», которое располагается на Центральном пляже Белгорода. Со слов очевидцев, владелец кафе с охранниками напали на одного из посетителей, который «посмел зацепить» (трактовка нападающей стороны) урну на выходе из кафе. Нападение заключалось в нанесении множественных ударов ногами по голове до потери сознания пострадавшего.

В «Гражданском контроле» «Бел.Ру» пояснили, что, по их мнению, молодой человек, вместе с коллегами арендовавший всё помещение кафе и заплативший несколько десятков тысяч рублей, просто чудом остался жив.

Судите сами: кафе находится прямо посреди городского пляжа, буквально в трёх-четырёх метрах от воды. И как будто специально построено для проведения деловых встреч по принципу «выпили-закусили, а потом от человека все концы в воду». Особенно с учётом того, что уже в 10 часов вечера пляж для посторонних закрыт. собеседник «Бел.Ру»

В региональном УМВД России сообщили, что по этому делу сейчас проводится проверка. В белгородском «Гражданском контроле», в свою очередь, посоветовали заинтересованным лицам проверить все случаи с людьми, найденными утонувшими в Белгороде за последние несколько лет – за то время, что на городском пляже работает кафе «Робинзон». Однако в пресс-службе правоохранительного ведомства не подтвердили факты аналогичных инцидентов в заведении «Робинзон».

«Судите сами: когда владельца кафе пытались остановить угрозой вызвать полицию, тот в ответ на это только хохотал и кричал, что он здесь хозяин – не только кафе, но и всего городского пляжа. А потом говорил, что ему всё равно ничего не будет, а в итоге пострадают как раз те, кто полицию вызвал, и те, кто по этому вызову приехал», – отметил свидетель происшествия.

По его словам, он поддерживает инициативу пострадавших подать запрос в администрацию города по поводу существования подобного «островка 90-х» на городском пляже, в том числе и торговли спиртным днём там, где большинство – несовершеннолетние.