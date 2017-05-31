Полиция ищет свидетелей нападения на пенсионерку в центре Белгорода

13:06

Инцидент произошёл 25 мая в 17:00 в районе дома № 74 на проспекте Славы в областном центре.

По предварительным данным, 67-летняя жительница посёлка Майский шла на остановку. В это время на неё напал молодой человек. Он повалил пожилую женщину на землю и сорвал с неё цепочку. Она стала звать на помощь.

Грабителя задержал прохожий: он догнал его и удерживал до приезда полицейских. На 20-летнего злоумышленника, который и ранее был судим, заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Белгородские правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев преступления. О происшествии можно сообщить по телефонам: (4722) 310-774 или (4722) 310-761, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.