Полицейские попали в аварию в Белгороде

09:51

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 февраля в 18:50 на перекрёстке улиц Князя Трубецкого и Пугачёва.

Предварительно установлено, что патрульный автомобиль «Лада Приора» управления МВД по Белгороду двигался по улицам областного центра на вызов. Проблесковые маячки и звуковые спецсигналы были включены. На перекрёстке водитель Daewoo Nexia 1975 года рождения во время разворота не пропустил полицейских, в результате произошло столкновение автомобилей.

26-лений водитель полицейской машины и его 27-летний пассажир получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Медицинское освидетельствование показало, что водители были трезвыми. По факту аварии в региональном управлении МВД проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.