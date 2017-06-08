Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП на улице Красноармейской в Белгороде

13:07

Водитель внедорожника сбил 62-летнего мужчину, который в последствии скончался до приезда скорой помощи.

Следственный отдел № 6 следственного управления УМВД России по Белгороду ищет свидетелей и очевидцев аварии на улице Красноармейской областного центра. Сообщить подробности случившегося можно по телефонам: (4722) 32-17-24, 31-22-02 или 02.

Напомним, ДТП произошло вчера, 7 июня, в 22:20 на улице Красноармейской в районе дома № 35. По предварительной информации, 25-летний водитель джипа Cherokee сбил 62-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.