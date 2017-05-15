В Белгороде:

Поклонников Гарри Поттера приглашают на тематический вечер в Белгороде

15:48
15 Мая 2017
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Желающих окунуться в волшебную атмосферу ждут 19 мая по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 133в, 6-й этаж.

Организатором мероприятия выступает БРОО «Новое поколение». Тематический вечер «Гарри Поттер» рассчитан на тех, у кого книги о юном волшебнике никогда не пылятся на полке, кто смотрел все фильмы и знает их наизусть и кто до сих пор мечтает очутиться в Косом переулке, зайти в Дырявый котёл и побывать в школе волшебства.

Начало – в 18:30. Регистрация здесь.


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