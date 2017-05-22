Подвиг в кадре: в Белгороде открыли фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто»

21:53

Экспозиция из 34 работ известных российских фэшн-фотографов будет доступна на площадке НИУ «БелГУ» с 19 мая по 7 июня.

Инициатором проекта выступил фонд «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Проект мы создали, чтобы показать, в первую очередь молодёжи, что герои – люди, которые сражались за наше сегодня, защищали Родину – они среди нас. Эти мужчины – красивые, умные, интересные, они каждый день доказывают, что несмотря на тяжёлые ранения, жизнь не заканчивается, если есть стремление достигать большего, и это не всегда зависит от физических возможностей. Также мы пытались показать, что люди с ограниченными возможностями, живут полноценной, активной жизнью. Наталья Шарапова

руководитель направления маркетинговых коммуникаций БФ «Память поколений»

Стоит отметить, что 1 мая фондом была запущена благотворительная акция «Красная Гвоздика». Все собранные от продажи значков с символикой акции средства, будут направлены на оказание помощи ветеранам боевых действий.

Говоря о воспитании молодого поколения, мы, в первую очередь, в фонде хотим зародить традицию, чтобы люди, приобретая значок «Красная гвоздика», знали, что делают доброе дело. Алексей Романов

герой Российской Федерации, полковник

В 2016 году фотобиеннале «Герои России, какими их не видел никто» проходило в трёх городах России – в Москве, Казани и Иркутске. Инициатором проекта в Белгороде стал межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики региона.

Одним из приоритетов деятельности профсоюза «Правда» является патриотическое воспитание современной молодёжи. Данной фотовыставкой мы познакомим как можно больше белгородцев с Героями нашего времени, ветеранами боевых действий, которые защищали Родину, которые действительно заслуживают уважения и восхищения. Ведь молодёжь должна знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них! Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

На фотовыставке представлены 34 работы. Фотографы – Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис показали своё видение российских героев. В их числе герои Советского Союза и России, ветераны контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветераны боевых действий в Афганистане, паралимпийцы, учёные. Как отмечают авторы фотопроизведений, силе духа этих людей можно позавидовать: несмотря на полученные тяжёлые ранения, они не опустили руки и ведут активный образ жизни.

Стенды размещены на площадке возле фонтана перед Белгородским госуниверситетом и представляют своеобразную выставку под открытым небом.

Сергей Иванович (Фуглаев – Прим.ред) на одном из мероприятий предложил мне эту идею и показал снимки. Увидев фото, я ни минуты не колеблясь, начал обсуждать наше участие. Считаю, что это большая честь давать старт этой акции, которая пройдёт во многих учреждениях нашей области и завершится 21 июня – в преддверии дня начала Великой Отечественной войны, перед музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Каждая история героя фотовыставки по-своему яркая и уникальная, а каждое фото «рассказывает» о жизни отдельного Героя России, получившего награду в молодом возрасте.

Я, участием в этой фотосъёмке, хотел показать, что человек, получивший тяжёлое ранение, не должен замыкаться в себе, унывать, а должен стараться пробовать себя в чём-то новом. Ведь есть много прекрасных вещей, которые человек может сделать на благо самого себя, на благо Родины. Егор Навроцкий

ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе

Мне было 19 лет, когда я потерял ногу. Всё время думал, что же я постоянно лежу в палате, нужно что-то делать: пошёл и подал документы в юридический институт. Так моя студенческая жизнь началась с костылей. Но я вообще не стеснялся этого – ходил в спортзал, на дискотеки, вёл активный образ жизни. Фонд помог мне в изготовлении протеза, накануне Олимпийских игр – с этого и началась наша дружба. Танаткан Букин

ветеран боевых действий в Республике Афганистан, паралимпиец

Фотовыставка будет доступна белгородцам в течение месяца. Известно, что фотографии будут показывать в региональных ведомствах, а также в университетах Белгорода. 12 июня экспозиция будет выставлена в музее боевой славы Третьего ратного поля России в Прохоровке, а завершится проект 21 июня перед музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление».

После официальных мероприятий 20 мая профсоюз «Правда» организовал запоминающуюся экскурсию для гостей в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Для ветеранов и Героев это была возможность познакомиться с историей сражения на Третьем ратном поле России, услышать о подвиге солдат Великой отечественной войны в крупнейшем танковом сражении. А ещё в поездке всем удалось пообщаться в неформальной обстановке, завязать дружеские отношения, вспомнить весёлые и грустные моменты военной службы.

Фото автора

Профсоюз «Правда» выражает благодарность за помощь в организации и проведении фотовыставки администрации Белгородской области в лице Губернатора Евгения Степановича Савченко, Белгородскому государственному университету в лице ректора Олега Николаевича Полухина, благотворительному фонду "Память поколений" в лице президента Валентины Владимировны Терешковой, Героям фотовыставки и всем, кто участвовал в реализации проекта.