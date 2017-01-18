В Белгороде:

Подозреваемого в убийстве мужчины в посёлке Дубовое задержали в Белгороде

12:06
18 Января 2017
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Его доставили в отдел полиции областного центра.

Сегодня утром, 18 января, полицейские нашли мёртвого мужчину возле забора частного дома в посёлке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, он скончался от ножевого ранения в область шеи. Правоохранители установили, что погибший – местный житель 1970 года рождения.

По информации пресс-службы УМВД Россиии по Белгородской области, подозреваемого в совершении этого преступления белгородца 1973 года рождения задержали. По предварительным данным, он нанёс удар ножом в область шеи потерпевшему, после чего тот скончался. 

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