Победителей «Новогоднего фотокросса – 2017» назвали в Белгороде

13:16

В Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина прошёл конкурс «Новогодний фотокросс – 2017».

Лучших фотографов выбирали в пяти номинациях. Также каждого из них ждало индивидуальное задание – им предстояло угадать и сфотографировать зашифрованный объект. В их числе были художественный музей, памятник С. А. Дегтярёву и скульптурная композиция «Ника».

В номинации «Город, площадь, Дед Мороз» выиграли команды «Ёкатари» (Сергей Яновский) и «Одинокий волк Майк Кайф» (Михаил Почкалов).

В категории Snow contact отличился «Апельсинчик» (Абессоновы Елизавета, Виталий и Даниил). В номинации «Добавь ярких красок!» победу присудили команде «Сфера» (Константин Баландин, Лилия Стародубцева). А в разделе «На дворе зима, а в душе лето!» лучшей стала команда «2х2» (Александр Жихов и Александр Жихов – младший).

«ФотоКвест» на высшем уровне прошли «Апельсинчик» и «2х2».

Фото Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина