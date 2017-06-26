По факту гибели роженицы в Белгороде возбуждено уголовное дело

10:08

22-летняя женщина умерла после кесарева сечения в горбольнице № 2.

По версии следствия, она поступила в больницу 11 июня. На следующий день ей сделали кесарево сечение. Женщина находилась на 37-й неделе беременности. Во время операции была повреждена подключичная вена, 13 июня пациентка скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.