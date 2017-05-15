Планка выше: в детских летних лагерях Белгорода отдохнёт больше детей, чем обычно

17:39

На каникулах в оздоровительных учреждениях, как ожидается, побывают более 18 тысяч ребят. Прошлогодняя цифра будет «перекрыта» на 2000 отдыхающих.

Об этом сообщила глава управления образования мэрии Белгорода Ирина Гричаникова. В палаточных лагерях, отметила она, в течение шести смен побывают 300 учащихся.





В городских школах будут работать 44 лагеря. Также в городе организуют отдых потенциальных первоклашек – детей, которые «официально» переступят порог школы в сентябре 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.