В Белгороде:

Планка выше: в детских летних лагерях Белгорода отдохнёт больше детей, чем обычно

17:39
15 Мая 2017
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На каникулах в оздоровительных учреждениях, как ожидается, побывают более 18 тысяч ребят. Прошлогодняя цифра будет «перекрыта» на 2000 отдыхающих.

Об этом сообщила глава управления образования мэрии Белгорода Ирина Гричаникова. В палаточных лагерях, отметила она, в течение шести смен побывают 300 учащихся.

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В городских школах будут работать 44 лагеря. Также в городе организуют отдых потенциальных первоклашек – детей, которые «официально» переступят порог школы в сентябре 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.


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