Первый турнир по снукболу прошёл в Белгороде

20:39

Семь команд из разных компаний и учреждений города определили лучшую в новой спортивной забаве – смеси бильярда и футбола. Соревнования прошли в рамках городской спартакиады «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь», организованной АНО «Спорт31».

В равной борьбе с множеством ошибок и упущенных шансов в финале команду «Бизнес-обозрение» переиграл коллектив Белгородского регионального ресурсного инновационного центра, волею обстоятельств состоящий из одного игрока – Олега Веденьева.

Два других участника команды отправились на парад Дедов Морозов, поэтому мне пришлось отдуваться одному. Интересная игра. Впервые себя попробовал в ней, но хорошо играю в бильярд и чувствовал себя уверенно. Олег Веденьев

На бильярдном столе размером 6 на 3,6 м выставляли пирамиду из 15 цветных и полосатых футбольных мячей. Задача игроков – забить белым мячом по очереди все «свои» мячи, цветные или полосатые, а в завершении отправить в «лузу» чёрный. Если партию не успевали разыграть за 10 минут, побеждала команда, забившая больше «шаров».

Эмоционально переживали своё поражение в полуфинале игроки команды «Радио», по совместительству ведущие популярного утреннего шоу «Белгородские VAS Будители». Дмитрий Мельников рассказал, что не хватило в первую очередь опыта:

Игра для нас новая, трудно было выбрать правильную тактику. К тому же Настя Крымова осталась в этот раз в запасе. Мы готовы и дальше участвовать в спартакиаде, будем тренироваться по ночам, тактику подтянем. Нужно быть в хорошей физической форме, мы пропагандируем здоровый образ жизни, активный отдых, поэтому и решили принять участие в турнире. Дмитрий Мельников

Заместитель директора АНО «Спорт31» Алексей Шиликов рассказал, что турниром по снукболу завершился только первый этап спартакиады:

Провели соревнования по боулингу и снукболу. До июля будущего года пройдут соревнования ещё в 11 видах спорта, от дартса до спортивной рыбалки. Будем развивать новые виды – на снукболе не остановимся. Алексей Шиликов

Призёры соревнований получили кубки и медали, всем участникам вручили дипломы. А Муниципальному центру тестирования Всероссийского комплекса ГТО Яковлевского района достался сертификат на получение офисной техники от АНО «Спорт31».

Фото автора