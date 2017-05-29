Первый внедорожник ŠKODA KODIAQ – в Белгороде c 3 июня

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Пришло время познавать новое – встретить первый внедорожник марки ŠKODA KODIAQ!

ŠKODA KODIAQ – это особая порода внедорожников: он вдохновит на семейные приключения и подарит множество идей совместного семейного досуга. Можно отправиться вместе навстречу новым приключениям! Отправиться всей семьей туда, куда приведет KODIAQ…

Эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных систем помощи водителю и инновационных сетевых решений. Всё это – в одном автомобиле.

- Система контроля дистанции спереди front assist

- Система контроля слепых зон blind spot detect

- Система аварийного торможения multi-collision brake

- Ассистент выезда с парковки задним ходом rear traffic alert

- Система проактивной защиты водителя и переднего пассажира crew protect assist

- Трёхзонный климат-контроль climatronic

- Парковочный автопилот park assist

- Кожаная обивка сидений с вентиляцией

- Адаптивный круиз-контроль (acc)

- Система кругового обзора area view

- Светодиодные фары с адаптивной системой головного освещения afs

- Панорамный люк с электроприводом

- Электропривод крышки багажника



3 и 4 июня официальный дилер ŠKODA Моравия Моторс приглашает отправиться в увлекательное путешествие с новым ŠKODA KODIAQ!

Всех ждёт настоящий семейный праздник с массой развлечений, мастер-классов, угощений и сюрпризов! Ну и, конечно, тест-драйв первого внедорожника от ŠKODA – нового KODIAQ!

Регистрация на тест драйв и по номеру 8 (4722) 35 74 74. Ждут всех с семьями в дилерском центре «Моравия Моторс» по адресу: пр-т Богдана Хмельницкого, 205б.

Начало – 3 июня c 12.00. Узнать больше www.followkodiaq.ru