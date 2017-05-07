Первый турнир по эстетической гимнастике собрал в Белгороде около двухсот человек

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6 мая на базе УСК «Буревестник» состоялось торжественное открытие первого турнира по эстетической гимнастике «Айседора».

Эстетическая гимнастика – три в одном. В этом виде спорта сочетаются

художественная гимнастика, танец и акробатика. Каждая соревновательная программа — маленький спектакль, соединяющий в себе спорт, пластику, грацию, современную хореографию, командный дух и экспрессию. В ближайших планах Всероссийской федерации эстетической гимнастики – сделать данный вид гимнастики олимпийским видом спорта.

6 мая турнир проходил в два этапа: предварительное и финальное соревнование. По итогам двух туров были выставлены оценки за каждое выступление и выявлены победители. Всего – пять возрастных категорий. Около двухсот человек из восьми городов приняли участие в турнире «Айседора-2017».

Синхронные движения под музыку, гибкость и ловкость первыми продемонстрировали участники возрастной категории от шести до восьми лет. Команда «Аура Аквамарин» из Краснодара по итогам двух соревнований забрала золотую медаль.

Единственная команда Белгорода «Айседора» заняла первое место в возрастной категории «женщины» (2001 года рождения и старше).

В Белгороде мало кто знает о таком виде спорта, потому что мы работаем с 2011 года. Это первые такие соревнования, которые проводятся здесь. Мы пригласили участников из других городов, чтобы люди пришли и посмотрели, что это такое. Юлия Пономарёва тренер гимнастического клуба «Айседора» и организатор турнира

Завершатся соревнования 7 мая. Организаторы планируют, что «Айседора» станет ежегодным турниром.

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