Первый рейс «Аэрофлота» в Белгород встретили водяной аркой

16:04

С 1 июня ведущая авиакомпания России начала осуществлять ежедневные рейсы из аэропорта Шереметьево в областной центр.

С первого июня «Аэрофлот» открывает сообщение Шереметьево-Белгород-Шереметьево. Полёты будут выполняться на современных комфортабельных авиалайнерах российского производства – Sukhoi Super Jet 100. Это ближнемагистральные пассажирские самолёты. Крейсерская скорость 840 км/ч. Пассажироёмкость 87 человек двухклассной компоновки, в том числе 12 мест бизнес-класса и 75 мест эконом-класса. Ренат Кашаев

руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в Белгороде

По традиции гражданской авиации, первый рейс новой авиакомпании принято встречать водяной аркой. Так и произошло сегодня, 1 июня, с первым рейсом SU 1370 «Аэрофлота».

Полёты «Аэрофлота» будут выполняться ежедневно, два раза в день. Так, в Белгород воздушное судно прилетело из Москвы в 12:03. Затем в 13:20 самолёт отправился в обратный путь.

Второй вылет под номером SU 1372 из Москвы планируется в 23:55. В областном центре самолёт приземлится в 01:20. В 02:55 воздушное судно рейсом SU 1373 отправится назад и доставит пассажиров в столичный аэропорт в 04:10.

Направление Москва-Белгород очень важно для «Аэрофлота». Наша цель – соединить регион с более чем полуторамиллионным населением со столицей России бесперебойным и очень удобным авиарейсом. «Аэрофлот» гарантирует своим пассажирам качественный сервис и безопасность на всех этапах путешествия. Ренат Кашаев

руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в Белгород

Пассажиры, которые летели на первом рейсе «Аэрофлота», отмечали, что выбрали эту компанию, потому что она безопасная, ей доверяют и там хорошее обслуживание. Маленьким пассажиром запомнились подарки авиаперевозчика и вкусная еда.

Встречаю свою сестру, которая прилетела в Белгород первым рейсом компании «Аэрофлот». Она летела из Красноярска со стыковкой в Москве. Фактически вся дорога от дома до дома у неё заняла десять часов. Вообще «Аэрофлот» позволит делать очень много удобных стыковок в Москве. Я как представитель компании Tez Tour в Белгороде могу сказать, что мы будем предлагать своим туристам туры с перелётами из Белгорода в разные страны мира. Это расширит географию наших туристов. Алла Бубарева

директор представительства компании Tez Tour в Белгороде

Кроме первенства у нас, в стране, «Аэрофлот» лидирует на рынке авиауслуг в Восточной Европе. Одним из преимуществ компании является её парк самолётов: он новейший и большей численностью по сравнению с другими российскими авиакомпаниями.

«Аэрофлот» – ведущий перевозчик на рынке авиационных услуг в России и через свой хабовый аэропорт Шереметьево предлагает привлекательные тарифы и обширную маршрутную сеть, которая представлена как в российских направлениях, так и в странах СНГ, странах Европы и азиатских направлениях. При покупке сквозного трансферного тарифа багаж доставляется непосредственно в конечный пункт. При этом в транзитной зоне аэропорта Шереметьево пассажиры могут комфортно пересесть из борта прилетевшего самолёта на другой борт. Роман Морозов

заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Международный аэропорт Белгород»

По его словам, тариф дешевле, если покупать его заранее. Также в компании существует система накопления милей, она позволяет обменивать их на перелёты.

С приходом в Белгород «Аэрофлота» на весенне-летней сезон временно отменены рейсы её дочерней компании «Победа». Напомним, что «Победа» летала один раз в день, а «Аэрофлот» будут осуществлять в сутки два вылета.

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