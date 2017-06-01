Первый литературный форум книги пройдёт в июле в Белгороде

17:23

Об этом на заседании Общественного совета при департаменте образования региона рассказала руководитель комитета по региональному развитию Российского книжного союза Марина Абрамова.

Событие состоится в рамках региональных программ Российского книжного союза (РКС).

Он организован Сергеем Степашиным, который в последние три года является председателем наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Союз объединил крупнейших отечественных издателей, торговые и общественные организации, которые занимаются вопросами чтения в стране.

Книжная отрасль разорвана на четыре ведомства: книготорговыми организациями занимается Минкомсвязь, книгопечатанием – Федеральное агентство печати, библиотеки под руководством Минкульта, вопросы чтения в системе образования – Министерство образования. Четыре ведомства должны продвигать вопросы чтения, интереса к этому тренду и главный вопрос – инфраструктуры чтения в стране. Договориться между собой эти ведомства, к сожалению, не могут. Поэтому у нас нет ни одного программного документа, который бы регламентировал и помогал развивать инфраструктуру чтения в регионах. Именно эту функцию на себя взял книжный союз. Марина Абрамова

заместитель гендиректора издательской группы «ЭКСМО-АСТ», руководитель комитета по региональному развитию Российского книжного союза

По её словам, уже 12 регионов подписали соглашение с РКС, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Сергей Степашин согласовали работу с Российским книжным союзом в регионе, они подписали соответствующие письма.

В США в год человек читает порядка 12 книг, а в России – не более чем три книги. То есть всё очень плохо. У нас в стране всего 2000 книжных магазинов. Марина Абрамова

заместитель гендиректора издательской группы «ЭКСМО-АСТ», руководитель комитета по региональному развитию Российского книжного союза

По её словам, Белгородская область находится на 63-м месте по индексу развитости культуры чтения, который был представлен ещё в конце Года литературы. По индексу развитости образовательной структуры региона Белгородская область занимает 24-е место в стране.

Чтение – это некий фундамент, который позволяет развивать социокультурные показатели региона, от него зависит конкурентоспособность региона и страны. Чтение должно находиться в блоке национальной безопасности. Марина Абрамова

заместитель гендиректора издательской группы «ЭКСМО-АСТ», руководитель комитета по региональному развитию Российского книжного союза

Есть договорённость между главой региона и РКС о проведении в июле в Белгороде первого форума, посвящённого чтению книги. Как сказала Марина Абрамова, они планируют привезти в областной центр топовых авторов и художественную литературу, а также экспертов по вопросам чтения в стране.