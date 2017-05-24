В Белгороде:

Первые рисунки фестиваля мела появляются в Белгороде

10:27
24 Мая 2017
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Подготовка к мероприятию стартовала на традиционном месте – около киноцентра «Русич».

Искусство рисования на асфальте демонстрирует литовский гость фестиваля Саулюс Гуделевичус.  По словам художника, он тщательно готовил эскизы 3D-картины. Её размеры – два на семь метров. Работа включает сюжеты с белгородской тематикой и киногероями.

В творческом состязании Саулюс Гуделевичус будет бороться с коллегами из Казахстана, Самары и Белгорода, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Напомним, что официальный старт фестиваля намечен на 26 мая.

Фото пресс-службы мэрии Белгорода


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