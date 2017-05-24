Первые рисунки фестиваля мела появляются в Белгороде

10:27

Подготовка к мероприятию стартовала на традиционном месте – около киноцентра «Русич».

Искусство рисования на асфальте демонстрирует литовский гость фестиваля Саулюс Гуделевичус. По словам художника, он тщательно готовил эскизы 3D-картины. Её размеры – два на семь метров. Работа включает сюжеты с белгородской тематикой и киногероями.

В творческом состязании Саулюс Гуделевичус будет бороться с коллегами из Казахстана, Самары и Белгорода, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Напомним, что официальный старт фестиваля намечен на 26 мая.

Фото пресс-службы мэрии Белгорода