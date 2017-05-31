Первые «ласточки»: две капитально отремонтированные пятиэтажки сданы в Белгороде
Подрядчику удалось на четыре месяца обогнать запланированный срок сдачи объектов.
Дома находятся в областном центре на улице Чехова, 24 и 26. Контракт с подрядчиком ООО «Строитель» был заключён на срок с 1 марта до начала октября.
На сегодняшний день на домах утеплены и отремонтированы фасады, заменены инженерные коммуникации, установлены погодозависимые ИТП, капитально отремонтирована кровля. Мы проанализировали работу подрядной организации, из этих домов практически не поступало жалоб от собственников. Здесь проводились собрания, каждый шаг с собственниками согласовывался.
Леонид Белоковаленко
руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области
На капремонт двух пятиэтажек было потрачено порядка 30 млн рублей. Общая площадь домов составляет около 7000 м². Проживают в домах 500 человек.
Помимо плотного взаимодействия с жильцами домов, на этих объектах подрядчик увеличил и количество рабочих. Это тоже сыграло свою роль в опережении сроков ремонта.
Мы здесь увеличили силы. Обычно на таких домах работает 25 человек, а у нас доходило до 60. Управляющая компания помогала найти общий язык с жильцами. Они оказались адекватны, от них была всяческая помощь. Если возникали какие-то вопросы, они быстро решались в рабочем порядке.
Алексей Титенко
генеральный директор ООО «Строитель»
Кроме законченных двух, в зоне ответственности подрядчика – ещё семь многоэтажек. Следующий дом по адресу улица Гагарина, 2б будет сдан уже через неделю.
Сделали серьёзно, хорошо. Если попросишь, фасадчики и окошечко помоют. Просьбы со стороны жильцов были. Например, по отмостку. Жильцы подошли ко мне, я поговорила с бригадиром, и тут же всё решили. Сделали, как мы хотели.
Наталья Хлопцева
старшая по дому № 24 по улице Чехова в Белгороде