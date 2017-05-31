Первые «ласточки»: две капитально отремонтированные пятиэтажки сданы в Белгороде

18:31

Подрядчику удалось на четыре месяца обогнать запланированный срок сдачи объектов.

Дома находятся в областном центре на улице Чехова, 24 и 26. Контракт с подрядчиком ООО «Строитель» был заключён на срок с 1 марта до начала октября.

На сегодняшний день на домах утеплены и отремонтированы фасады, заменены инженерные коммуникации, установлены погодозависимые ИТП, капитально отремонтирована кровля. Мы проанализировали работу подрядной организации, из этих домов практически не поступало жалоб от собственников. Здесь проводились собрания, каждый шаг с собственниками согласовывался. Леонид Белоковаленко

руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

На капремонт двух пятиэтажек было потрачено порядка 30 млн рублей. Общая площадь домов составляет около 7000 м². Проживают в домах 500 человек.

Помимо плотного взаимодействия с жильцами домов, на этих объектах подрядчик увеличил и количество рабочих. Это тоже сыграло свою роль в опережении сроков ремонта.

Мы здесь увеличили силы. Обычно на таких домах работает 25 человек, а у нас доходило до 60. Управляющая компания помогала найти общий язык с жильцами. Они оказались адекватны, от них была всяческая помощь. Если возникали какие-то вопросы, они быстро решались в рабочем порядке. Алексей Титенко

генеральный директор ООО «Строитель»

Кроме законченных двух, в зоне ответственности подрядчика – ещё семь многоэтажек. Следующий дом по адресу улица Гагарина, 2б будет сдан уже через неделю.