Первомай: на митинг в Белгороде вышли около 5000 человек

18:50

1 мая в областном центре состоялось традиционное массовое шествие профсоюзов Белгородской области с занесением лучших предприятий и тружеников региона на областную Аллею Трудовой Славы.

В этом году основным лозунгом профсоюзов стал «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Около 5000 белгородцев прошли от Главпочтамта на Соборной площади в парк Победы, где состоялось торжественное открытие Аллеи Трудовой Славы.

Испокон веком жителей Белгородчины отличали беспримерная работоспособность, высокое мастерство и ответственность. И такое отношение к труду приносит весомые результаты. Наша область на протяжении многих лет по целому ряду социально-экономических показателей занимает лидирующие позиции в России. И 2016 год не стал исключением. В минувшем году объём промышленного производства вырос почти на 5 %, сельскохозяйственного – более чем на 6. Системная работа по привлечению в регион инвестиций позволила области занять второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Наши аграрии собрали один из лучших урожаев всех сельскохозяйственных культур, славно работают животноводы, позитивно меняются объекты социальной сферы, прежде всего здравоохранение. Происходят значительные перемены к лучшему в образовании. Последний год ознаменован яркими спортивными победами и творческими достижениями работников культуры. И сегодня мы чествуем лучших из лучших. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

По итогам 2016 года на областную Аллею Трудовой Славы занесли 34 трудовых коллектива разных отраслей экономики и социальной сферы и 32 передовика производства. В их числе молочный комбинат «Авида», ГК «Зелёная долина», Стойленский ГОК, Белгородский абразивный завод, кондитерская фабрика «Славянка», «Тепловые сети Белгородского района», Алексеевская центральная районная больница, администрация Вейдлевского района, областная Федерация бокса и другие.

Огромное спасибо от всего коллектива Стойленского ГОКа за высокую оценку. Я думаю, что мы оправдаем ваше доверие и будем работать ещё лучше. Сегодня Стойленский ГОК – это уже другое предприятие с новым видом товарной продукции. Мы сегодня выпускаем окатыши, которых не было последние 55 лет. Сергей Напольских генеральный директор Стойленского ГОКа

Наградили в этот день и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2016 года. В их числе ООО «МПЗ Агро-Белогорье», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», БГТУ им. В. Г. Шухова, АО «Лебединский ГОК», филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

Среди 34 передовиков производства отмечены главный врач «Станции скорой медицинской помощи города Белгорода» Александр Белоножко, тракторист-машинист агрофирмы «Роговатовская Нива» Пётр Халеев, комбайнёр АПК «Бирюченский» Сергей Поданёв, проходчик шахты им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» Константин Жаворонков, старший мастер газовой службы в г. Шебекино филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» Анатолий Олефиренко, старший мастер восточного участка СП УВС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Сергей Шабельников и председатель первичной профсоюзной организации филиала Анатолий Андросович.

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