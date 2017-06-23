В Белгороде:

Первая работа, или Проект временного трудоустройства школьников в Белгородской области

11:16
23 Июня 2017
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1172 подростков уже работают на белгородских предприятиях.

В городе первого салюта реализуется региональный проект «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время». Он рассчитан на подростков от 14 до 18 лет, которые готовы зарабатывать в свободное от учёбы время. В прошлом году по его программе были трудоустроены  2933 юноши и девушки, а в этом году – уже 1172 подростка.

Панируется, что первую работу получат не менее 50 учащихся из каждого учебного заведения Белгорода. Напомним, что в областном центре всего 45 школ, а значит, работодатели готовы предоставить не менее 2250 рабочих мест, пишет пресс-служба администрации города. 


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