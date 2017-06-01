Первая детская инклюзивная площадка открылась в Белгороде

15:05

Играть на ней могут не только обычные, но и особенные дети.

Площадка была создана при поддержке благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака». Маленьких участников торжественной церемонии открытия площадки поздравила руководитель фонда Евгения Кондратюк.

Она рассказала, что история создания площадки началась год назад. В фонд обратились жители домов по улице Садовой областного центра. Они и предложили создать место активного отдыха для детей.

Мы приехали, посмотрели и поняли, что это действительно необходимо. Возможность выходить на детскую площадку, радоваться жизни и лету должны иметь все дети. Надеюсь, что такие площадки с инклюзивными элементами для детей с ограниченными возможностями здоровья станут традицией в Белгороде. Евгения Кондратюк

руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»

На строительство площадки «скинулись» представители местного бизнеса, часть суммы была профинансирована жителями домов, часть – взята из резервов благотворительного фонда.

С открытием площадки ребят поздравил и председатель регионально Союза промышленников и предпринимателей области Иван Конев.