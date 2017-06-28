В Белгороде:

Пенная вечеринка, лазертаг, фрисби и бармен-шоу: развлечения молодёжи в Белгороде

15:21
28 Июня 2017
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27 июня на площади Центра молодёжных инициатив отметили День молодёжи России. 

В рамках праздника прошло награждение руководителей общественных организаций города и области благодарственными письмами за вклад в развитие молодёжной политики РФ.

Самые интересные развлечения поджидали в интерактивных зонах. Для тех, кто любит весёлые фотографии, разместили Инсталаб: любой желающий мог сфотографироваться и забрать фотокарточку себе на память. Также на площадке можно было посоревноваться в запуске фрисби, поиграть в настольные игры и надуть десяток-другой мыльных пузырей.

Одним из увлекательных составляющих праздника стало бармен-шоу, когда профессионал своего дела подбрасывает стаканы, шейкеры и бутылки во все стороны и умудряется их ловить.

На сцене выступили коллектив современного и спортивного танца «Оптима» и клуб «Импульс». Любители музыки послушали вокально-хореографическую группу «31-й Регион», а также кавер-группу молодых исполнителей «Рвана Бояна».

В парковой зоне проходили игры в лазертаг, любители «войнушки» соревновались  на выбывание. А завершился праздник пенной вечеринкой и дискотекой.

Фото автора 


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