Патриотическая фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» завершила эстафету экспозиций в Белгороде

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Церемония официального закрытия фотобиеннале состоялась в преддверии памятного дня начала Великой Отечественной войны, 21 июня, возле музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

В городе первого салюта экспозиция была презентована 19 мая. За это время её успели посмотреть сотрудники городской и областной администрации, в управлении министерства внутренних дел России по Белгородской области, в управлении федеральной службы безопасности России по Белгородской области, региональном управлении федеральной налоговой службы, главном управлении МЧС России по Белгородской области, Управлении Росгвардии по Белгородской области и на площадке военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Кроме того, выставку увидели и студенты белгородских вузов: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина и Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина.

Сегодняшняя выставка завершает своё движение по земле святого Белогорья в канун знаменательного дня для всех россиян, для нашей страны – в канун начала Великой Отечественной войны. Это символично, но это неслучайно. Тем самым организаторы хотели протянуть нить великих героических традиций наших воинов из далёких 40-х годов в день сегодняшний, и таким образом сказать, что сегодня среди нас тоже немало людей, для которых слова «Отечество» и «Родина» – это не пустой звук, за это они готовы отдавать свои жизни. Это замечательно, когда мы имеем возможность знать о настоящих подвигах не только со страниц художественных книг и фильмов, но и общаться непосредственно с теми людьми, которые в мирное время, когда нужно, проявляют героизм и совершают подвиг во имя России и нас с вами. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

По его словам, экспозиция была интересна, где бы она ни выставлялась. Студенты делились впечатлениями, что при просмотре фоторабот они испытывали чувство гордости за страну и хотели быть похожими на этих героев.

Экспозицию увидели несколько десятков тысяч белгородцев, среди них – очень много молодёжи. Современная молодёжь – это наше будущее, это сила и опора нашего государства, ведь именно им в скором времени предстоит защищать интересы нашей страны, защищать наше с вами мирное небо. Сила нашей страны – в нашем народе, в его единстве, стойкости духа и нерушимой связи поколений. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Сейчас большая экспозиция размещена в парке Победы под открытым небом. А мобильная фотовыставка переедет в Губкин и Старый Оскол.

На закрытие выставки приехали Герои России, представители региональной и местной власти, сотрудники ведомств, правдивцы, студенты, курсанты, преподаватели вузов, общественники и горожане.

Герои России, воины-интернационалисты, участники антитеррористических операций, ликвидаторы техногенных катастроф, покорители космоса – это герои нашего времени, но они стоят на плечах исполинов, они наследники героических традиций нашего народа. Каждый, кто познакомился с выставкой, наполнился чувством патриотизма, которое мы понимаем как высшую солидарность, как сплочённость в духе любви к родине, как творческий акт самоопределения. Сергей Курганский

заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, начальник управления культуры региона

Защитников Отечества и гостей мероприятия поздравили творческие коллективы и солисты НИУ «БелГУ» и БелЮИ МВД им. И. Д. Путилина.

В память о героях Советского Союза и России, тех, кто отдал жизни ради защиты страны, участники официальной церемонии закрытия отпустили в небо белоснежные воздушные шары – символы чистых душ героев, а затем возложили алые гвоздики к памятным монументам на Аллее славы в парке Победы.

Напомним, выставка включает 34 работы. На них изображены наши современники, герои Советского Союза и России, ветераны контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветераны боевых действий в Афганистане, паралимпийцы и учёные.

Нужно хранить память о подвиге этих людей. Мне хотелось бы попросить вас, молодое поколение, наше будущее, чтобы вы приняли то, что мы защищали Родину и свой дом. Обратите внимание на то, что написано под каждым портретом и прочувствуйте, что сделали герои фотовыставки. Там, например, есть Евгений Кирюшин, испытатель аэрокосмической техники, без него бы наши космонавты не летали, ведь кто-то должен испытывать новое оборудование. Владимир Горовой

Герой Советского Союза, полковник

Выставка – это дополнительная информация о том, что происходит в стране и в сознании людей, что люди делают в масштабах страны. У нас информация о героях страны неумышленно, но закрыта, её нет в школьной программе, об этом не говорят в высших учебных заведениях и на предприятиях. Юрий Чурилов

Герой Советского Союза, полковник

Инициаторами фотовыставки выступили межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» совместно с НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.





Фото и видео межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»