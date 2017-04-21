Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Белгороде

18:37

В этом году акция в областном центре стартовала раньше, чем в других российских городах.

21 апреля старт всероссийской акции был дан в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Она посвящена 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед музеем кадеты раздавали прохожим двухцветные символы памяти, сама же акция прошла внутри музея.

Мы старшее поколение, участники войны, гордимся тем, что наш труд не пропал даром, мы внесли посильный вклад в победу. Цвета георгиевской ленты – чёрный и оранжевый: чёрный – цвет пороха, оранжевый – пламени. Георгиевская ленточка была и обязана быть при орденах. Василий Петренко

ветеран Великой Отечественной войны

Солисты дома офицеров подготовили концертную программу, на которой исполнили песни военных лет, также прозвучало и стихотворение о георгиевской ленте.

Белгородскую область можно назвать первой по многим причинам: первый салют в Москве в августе 1943 года был дан как раз в честь освобождения Белгорода. В 2007 году именно Белгород первым среди других городов был удостоен звания «Город воинской славы». Очень символично, что сегодня старт акции «Георгиевская ленточка» здесь проходит раньше, чем в других регионах. Наше движение очень трепетно относится к этой акции: это не просто ленточка, это история нашей страны, это подвиги наших героев, наших ветеранов. Ольга Амельченкова

участника акции «Георгиевская ленточка», руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

Участниками акции стали ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, юнармейцы школы № 7, сотрудники УФСИН России по Белгородской области.

Что для меня значит георгиевская ленточка? Это сила победы, это стремление во что бы то ни стало не забыть, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Мы должны помнить тех, кто не вернулся с фронта, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, помнить о голоде, о пытках, о жестокой и тяжёлой смерти. Мы должны гордиться и помнить, я горжусь и помню. Мы наследники Великой Победы. Я говорю спасибо ветеранам за мирное небо над головой. Алиса Зарянская

кадет школы № 45 Белгорода

По информации пресс-службы мэрии, уже завтра, 22 апреля, к патриотической акции присоединятся белгородские активисты молодёжных организаций города. Они будут раздавать георгиевские ленточки прохожим с 14:00. Акция пройдёт возле скульптуры «Солнечные часы» на Народном бульваре, на остановочных комплексах «Родина» и «Стадион», а также в парке Победы и Центральном парке культуры и отдыха.

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда – моя победа», «Я помню – я горжусь», «Мы наследники великой победы», «Спасибо деду за победу!».

Напомним¸ акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и с каждым годом становится всё более масштабной.

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