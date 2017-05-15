Пассажирский автобус сгорел на остановке «Энергомаш» в Белгороде

19:21

Водитель успел вовремя эвакуировать людей – никто не пострадал.

По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, сообщение о возгорании поступило около 18:08 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. Автобус «Белгород – Дубовое» (марка МАЗ) набирал пассажиров на остановке «Энергомаш». Почувствовав запах дыма, водитель оперативно эвакуировал людей, после чего транспорт загорелся. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Как сообщили в МЧС, автобус сгорел полностью. Для ликвидации пожара привлекали группировку сил и средств в составе 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники.

Фото из группы «Авто Белгород», видео Александры Альшевской