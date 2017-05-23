Паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 вручили двум белгородским студентам

12:41

Илья Романов и Ислам Гаппоев из НИУ «БелГУ» уже начали планировать свою поездку в Москву на матч Россия – Португалия, который состоится на «Открытие Арена» 21 июня.

Получить паспорт болельщика и попасть на этот матч, как выяснилось, – дело фортуны. Противостояние сборной России против новоиспечённого чемпиона Европы в рамках Кубка Конфедераций вызвало небывалый ажиотаж у футбольных болельщиков, а потому 45 тыс. билетов на предстоящую игру были распроданы ещё задолго до старта турнира. Сами билеты к белгородским фанатам ещё не приехали – их ждут со дня на день.

Уверен, что сумеем насладиться красивым футболом, ведь все без исключения игроки будут стремиться зарекомендовать себя в преддверии мундиаля, который пройдёт уже в следующем году. Россия не так сильно избалована организацией масштабных футбольных турниров и не так регулярно принимает в них непосредственное участие. Думаю, что Кубок Конфедераций станет настоящим болельщицким праздником. Тем более, что в расширенном составе нашей команды значится уроженец Белгородчины – вратарь Александр Беленов, который начинал свою профессиональную карьеру в белгородском «Салюте». Илья Романов

студент НИУ «БелГУ»

Паспорта болельщиков выдаёт Почта России: до 2 июля текущего года ведомство организует доставку персонифицированных карт зрителей – FAN ID всем, кто вовремя успел зарегистрироваться и приобрести билет на желаемый матч.

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 осуществляется бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах. Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах. пресс-служба Почты России

Задача-минимум для нашей страны – это выход из своей группы, в полуфинал турнира. А уже по мере прохождения футбольной дистанции будем наблюдать, как всё сложится. Ведь, как известно, аппетит приходит во время еды. Однако не стоит забывать про один очень занимательный факт: победители Кубка Конфедераций никогда не выигрывают следующий вслед за турниром Чемпионат мира. Если хотим выиграть ЧМ-2018, то нам не стоит слишком упорствовать в 2017-м. Илья Романов

Илья планирует попасть и на полуфинальный матч, в котором в идеале могла бы оказаться Россия.

Я с детства болею за Манчестер Юнайтед, считаю его лучшим клубом. В тоже время очень верю в силы сборной России. Последнее время болельщики, конечно, наблюдают не лучшую игру команды, но есть вариант, что она изменится – тем более такой стимул, когда ты ещё и выступаешь в роли хозяина турнира. Считаю, что основные проблемы нашей сборной – это плохая школа подготовки футболистов, а также конкуренция: тяжело пробиться перспективным игрокам в стартовый состав. Ислам Гаппоев

студент НИУ «БелГУ»

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