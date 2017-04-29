Парад, стройся: в Белгороде прошло шествие юнармейских, кадетских и военно-патриотических клубов области

20:01

Парад был посвящён 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участие в нём приняли курсанты военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских классов области. Открывал торжественное шествие специализированный (кадетский) класс с общефизической и военно-прикладной направленностью средней школы №3 г. Алексеевка. Замыкали – курсанты морского кадетского центра «Тайфун» имени Фёдора Ушакова средней школы № 2 г. Строитель Яковлевского района. Отряд – лауреат областной премии Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф. Ватутина, 5-ти кратный чемпион области по многоборью, лауреат Всероссийского конкурса «Растим патриотов России».

Парад принимал генерал-майор запаса Анатолий Варакута, командовал - командир батальона подполковник Олег Шупов.

В программу торжества также вошли возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», конкурс-смотр строя и песни.

На площадь была внесена грамота Президента РФ «Город воинской славы», полученная за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Это почётное звание Белгород получил 27 апреля 2007 года.

Фото Валерия Морева