Парад профессий впервые соберёт все учебные заведения Белгородской области

14:35

Он состоится 22 апреля на Соборной площади.

Участниками парада в этот раз станут 33 техникума и колледжа, а также Белгородский государственный институт искусств и культуры и впервые – Белгородская государственная универсальная научная библиотека. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать представители более 30 предприятий: это те якорные работодатели, которые закреплены за определёнными учебными заведениями.

Традиционно на парад профессий приглашают школьников, начиная с седьмых классов, из всех муниципалитетов области. В этом году их будет более трёх тыс. человек. Также будут присутствовать и студенты.

Впервые все учебные заведения предстанут перед зрителями и пройдут по площади, обозначая свою профессиональную принадлежность. Для чего проводится ярмарка профессий? В большей степени она ориентирована на школьную аудиторию, на тех, кто сегодня стоит перед выбором своей будущей профессиональной деятельности, то есть сегодня определяется, куда пойти учиться. Альбина Бучек начальник Управления профессионального образования и науки Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области

Участников ждёт выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области, выступление творческих коллективов, агитбригад и анимационное шоу. Гостей парада будут развлекать ростовые куклы, представляющие определённые профессии.

Чтобы определиться с профессией, на Соборной площади можно будет пройти экспресс-диагностику, то есть получить первичные выводы о способностях.

Традиционно будут организованы палатки управления молодёжной политики, в которых обучающиеся смогут поиграть, чтобы понять, кто они такие и чего они хотят. Это интерактивная площадка для знакомства с миром профессии и самопознания. Альбина Бучек начальник Управления профессионального образования и науки Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области

Откроет мероприятие парад профессиональных образовательных организаций региона в 11:00. Затем состоятся концерт и награждение победителей в номинациях «Лучший товар учебно-производственной деятельности «Золотые руки», «Лучший мастер-класс», «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В поисках своего призвания».

Традиционно у нас к «Параду профессий» приурочен форум профессиональных образовательных организаций, которые в течение полугода отбирали лучшие товары, производимые на площадках, снимали видеоролики агитбригад и присылали эту продукцию в управление профессионального образования и науки на анализ и оценку. Процедура награждения по разным номинациям включает в себя большое число награждаемых. Предусмотрены денежные сертификаты победителям, а также дипломы и подарки. Альбина Бучек начальник Управления профессионального образования и науки Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области

Отметим, что на выставке-ярмарке можно будет приобрести ту продукцию, которую производят профобразования: выпечку, изделия художественной ковки, произведения прикладного творчества и многое другое.