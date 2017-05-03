В Белгороде:

Памятники на старом городском кладбище в Белгороде восстанавливают после зимы

09:01
03 Мая 2017
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Облагораживание монументов проходит в рамках акции «Обелиск».

Представители регионального отделения «Единая Россия» совместно с «Молодой гвардией» провели реставрационные работы памятников на старом городском кладбище в центре города. Волонтёры красили оградки и сами мемориалы, приводили в порядок территорию. Акция «Обелиск» круглогодичная, но в преддверии 9 мая организаторы особенно тщательно и в ускоренные сроки восстанавливает то, что не пощадило время.

Мы восстанавливаем монументы участников Великой Отечественной войны. Зачастую за ними уже некому присматривать. Ухаживая за памятником, мы своеобразно благодарим наших предков за светлое небо над головой. Каждый день на протяжении месяца мы выходим на аналогичные мероприятия. У нас в городе очень много мемориальных досок – после зимы они также нуждаются в реставрации. Мы облагораживаем территория вокруг них.

Александр Тельнов
руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Мероприятия организованы в рамках партийного проекта «Историческая память» и охватывает все районы Белгородской области.

Мы помогаем и физически – прислали своих людей, чтобы они также приняли участие в общественных работах, а также финансово – приобрели необходимые материалы. Иван Викторович ориентирует нас на участие в социально-значимых мероприятиях.

Дмитрий Жарко
представитель депутата белгородского городского совета по избирательному округу № 27 Ивана Конева

Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

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