Отремонтировали участок трассы «Крым» на подъезде к Белгороду

17:34

На четырёхполосной дороге выполнили работы по устройству дорожной одежды с применением щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Этот материал обладает повышенными сцепными свойствами и устойчив к нагрузкам.

В ходе ремонтных работ укрепили обочины и откосы, восстановили систему водоотвода с проезжей части. Пересечения и примыкания к трассе приведены в нормативное состояние.

На дорогу нанесли горизонтальную разметку. Отремонтировали автобусные остановки, установили дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, сообщает Росавтодор.

В настоящий момент ремонтируют 18-километровый участок трассы М2 с 620 по 638 км. Работы должны закончить к концу октября 2018 года.

Фото Росавтодора