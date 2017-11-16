В Белгороде:

Отремонтировали участок трассы «Крым» на подъезде к Белгороду

17:34
16 Ноября 2017
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На четырёхполосной дороге выполнили работы по устройству дорожной одежды с применением щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Этот материал обладает повышенными сцепными свойствами и устойчив к нагрузкам.

В ходе ремонтных работ укрепили обочины и откосы, восстановили систему водоотвода с проезжей части. Пересечения и примыкания к трассе приведены в нормативное состояние.

На дорогу нанесли горизонтальную разметку. Отремонтировали автобусные остановки, установили дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, сообщает Росавтодор.

В настоящий момент ремонтируют 18-километровый участок трассы М2 с 620 по 638 км. Работы должны закончить к концу октября 2018 года.

Фото Росавтодора 


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