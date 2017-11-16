Отремонтировали участок трассы «Крым» на подъезде к Белгороду
На четырёхполосной дороге выполнили работы по устройству дорожной одежды с применением щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Этот материал обладает повышенными сцепными свойствами и устойчив к нагрузкам.
В ходе ремонтных работ укрепили обочины и откосы, восстановили систему водоотвода с проезжей части. Пересечения и примыкания к трассе приведены в нормативное состояние.
На дорогу нанесли горизонтальную разметку. Отремонтировали автобусные остановки, установили дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, сообщает Росавтодор.
В настоящий момент ремонтируют 18-километровый участок трассы М2 с 620 по 638 км. Работы должны закончить к концу октября 2018 года.
Фото Росавтодора