В Белгороде:

Отличникам, спортсменам и активистам выдали паспорта в День России

10:26
13 Июня 2017
244
0

Первые документы, подтверждающие гражданство РФ, получили 23 девушки и юноши из Белгорода.

Мероприятие состоялось 12 июня в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Первые паспорта юные белгороды получили из рук мэра Белгорода Константина Полежаева и заместителя губернатора Белгородской области и начальника департамента образования региона Наталии Полуяновой.

Кроме документов, белгородцам подарили книгу «Белгород. 100 лет назад». А затем их поздравили творческие коллективы областного центра: артисты вокальной студии «Элен и ребята» Центра досуга, ансамбля «Энерджико» ДК «Энергомаш», шоу-группы «Эксклюзив», солисты МБУК «Дом офицеров», сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

22459
Град размером со сливу выпал в Белгороде
7972
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
7633
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
6681
Воду из родников лучше не пить – советуют экологи в Белгородской области
6276
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика