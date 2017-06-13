Отличникам, спортсменам и активистам выдали паспорта в День России

10:26

Первые документы, подтверждающие гражданство РФ, получили 23 девушки и юноши из Белгорода.

Мероприятие состоялось 12 июня в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Первые паспорта юные белгороды получили из рук мэра Белгорода Константина Полежаева и заместителя губернатора Белгородской области и начальника департамента образования региона Наталии Полуяновой.

Кроме документов, белгородцам подарили книгу «Белгород. 100 лет назад». А затем их поздравили творческие коллективы областного центра: артисты вокальной студии «Элен и ребята» Центра досуга, ансамбля «Энерджико» ДК «Энергомаш», шоу-группы «Эксклюзив», солисты МБУК «Дом офицеров», сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода