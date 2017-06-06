В Белгороде:

Открытый кубок школы плавания для любителей всех возрастов пройдёт в Белгороде

09:50
06 Июня 2017
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Турнир «ProПлыви с нами» намечен на 10 июня. Начнётся мероприятие в 10:00.

Подать заявку можно до 7 июня. Для этого действует онлайн-регистрация.

Участниками соревнований могут быть любители плавания в возрасте от семи до 60 лет.

Призовой фонд Кубка – 50 тыс. рублей. Его разделят победители в пяти возрастных группах.

По информации пресс-службы мэрии, все участи получат памятные подарки. Кроме того, планируется, что пять призовых наборов разыграют среди зрителей.

Хедлайнером турнира станет чемпион и действующий рекордсмен мира по плаванию Олег Тихобаев. Он проведёт мастер-классы.

Соревнования пройдут на базе плавательного бассейна БГТУ им. В. Г. Шухова.

Посмотреть более подробную информацию о соревнованиях по плаванию можно здесь


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