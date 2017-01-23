Открылись продажи на авиарейсы из Белгорода в Симферополь и на остров Крит

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Осуществлять перелёты будут лайнеры Boeing 737-500 и Boeing-737-800 соответственно.

Рейсы в Симферополь будут открыты с июня до конца сентября. Продажу билетов осуществляет авиакомпания «Нордавиа». Вылеты запланированы один раз в неделю – по субботам. Время в «воздухе» составит 2 часа и 15 минут. В перелётах будут задействованы 132-местные лайнеры Boeing 737-500. Минимальная стоимость перелёта составит 6-6,5 тыс. рублей.

Чартеры на остров Крит начнутся с 30 апреля и продлятся до 12 октября. Их выполнит авиакомпания «Северный ветер» в рамках полётной программы туроператора PEGAS Touristik. Перелёт будут осуществлять 189-местные авиалайнеры Boeing-737-800. Летать на греческий остров они будут раз в 11 дней, сообщили в пресс-службе аэропорта Белгород.