В Белгороде:

От здорового образа жизни – к очень здоровому: белгородцы перетягивали канат и забивали кувалдой гвозди

14:41
04 Января 2017
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Сегодня, 4 января, на центральной площади областного центра все желающие смогли поучаствовать в соревнованиях и конкурсах. Перетягивание каната, бои мешками, прыжки через канат – эти и другие силовые «аттракционы» не оставили равнодушными отдыхающих.

Самым активным на площадке был ученик 2 «Г» класса 46 школы Белгорода Руслан Алиев. В прыжках на канате он не оставил шансов соперникам, оступившись только на 25-м прыжке.

Мне здесь, на площади, очень хорошо: тут много игр, веселья, радости! Приходит много детей, я нашёл себе новых друзей. Я занимаюсь гандболом, с дедушкой Юрой катаемся на лыжах, обтираемся по утрам снегом. Это намного лучше, чем сидеть дома за компьютерными игрушками.

Руслан Алиев

Президент Клуба атлетического многоборья «Эра» Ярослав Крупнов поблагодарил организаторов праздников за приглашение.

Рады, что нас пригласили поработать с детворой. Отличная атмосфера создаётся на Соборной площади, и взрослые, и дети очень активно участвуют в конкурсах и забавах. Я хочу пожелать всем заниматься собой и спортом в новом году.

Ярослав Крупнов

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