Опубликован график отключения электроэнергии в Белгороде

15:40

Без света временно останутся шесть улиц города.

19 апреля с 09:00 до 14:00 ожидается отключение электроэнергии на улицах Щорса и Костюкова.

20 апреля подача электроэнергии будет временно приостановлена в период с 09:00 до 14:00 в домах по улице Студенческой и 5-му Заводскому переулку.

С 9 часов утра 20 апреля до 17 часов 24 апреля отключение света запланировано на проспекте Б. Хмельницкого.

21 апреля с 09:00 до 16:00 без электричества останется ЗАО «Белгородметаллоснаб», расположенное на улице Рабочей, 4.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в указанный период Белгородские электрические сети буду проводить плановый ремонт оборудования подстанций. С подробным графиком отключения можно ознакомиться здесь.