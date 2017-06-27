В Белгороде:

Опасный городок «Старая крепость»: активисты ОНФ осмотрели детские и спортивные площадки

17:20
27 Июня 2017
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Рейд состоялся в Белгороде и посёлке Северный в рамках всероссийской акции «Безопасный двор».

Белгородские активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние детского городка «Старая крепость», который находится в городском парке Победы, и обнаружили опасные элементы.

В каменной стене, которая окружает центральную башню крепости, отсутствует  несколько бетонных блоков, из её проёмов торчат ржавые металлические полосы с острыми концами, а в поверхности деревянного барабана, который предназначен для бега малышей, выломана доска. Кроме того, повреждено и покрытие детского городка. Ещё одним неблагоприятным фактором является то, что крепость не освещается.

Видеть такое количество опасных элементов на детской площадке тем более грустно ещё и по той причине, что этот городок был построен меньше двух лет назад, и за столь короткое время так сильно начал разрушаться.

Константин Хлебников
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области

Также общественники проверили состояние трёх спортивных площадок в парке Победы, сквере за музеем-диорамой и в посёлке Северный. Они отметили, что мягкое спортивное покрытие там сильно разрушено и повреждено ограждение.

Однако больше всего вопросов у экспертов ОНФ вызвала площадка, расположенная в посёлке Северный. Покрытие там в порядке, но есть куда более опасные элементы. Например, футбольные ворота не вкопаны и не укреплены, а просто примотаны проволокой к ограждению. С одной стороны площадки перекладина ворот вообще оторвана от штанги, и вся эта конструкция угрожающе нависает над головами играющих детей. Кроме того, отсутствуют целые секции ограждения.

Константин Хлебников
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области

Фото регионального штаба ОНФ


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