ОНФ нашёл недочёты в проведении капитального и ямочного ремонта на улицах Белгорода

15:15

Активисты провели рейд по дорогам города в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Общественники прошлись по участкам улиц, которые были нанесены на карту «убитых» дорог и отремонтированы, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области Вероники Смирновой, всего на интерактивную карту Белгорода нанесено 62 метки. Одна из них – улица Победы уже отремонтирована капитально, на 21 участке проведён ямочный ремонт покрытия. Ещё четыре дороги ожидают ремонта в этом году.

С улицы Победы активисты и начали свой рейд. Асфальтовое покрытие здесь не вызвало вопросов у общественников, но в нескольких местах они обнаружили недочёты в выведении ливневой канализации и установки бордюрного камня. У самого съезда с улицы Победы во двор дома № 165 они также обратили внимание на большую лужу.

Как отметила Смирнова, этот участок уже не является проезжей частью улицы и не входил в планы ремонта. Но после ремонтных работ между улицей и въездом во двор образовалась большая впадина, где скапливается вода. Целесообразно было сразу сделать всё правильно.

Следующим этапом рейда стали улицы Пушкина, Гостёнская, 3-го Интернационала и Кашарский проезд, где завершился ямочный ремонт. На первых двух улицах активисты нашли достаточно большие выбоины, что вызвало сомнения в качестве и долговечности ремонта. Эти дороги уже снова надо ремонтировать, хотя ямы заделывали совсем недавно.

После ямочного ремонта покрытия на улице 3-го Интернационала и Кашарском проезде нет ни разрушения старого дорожного полотна, ни выкрашивания покрытия в тех местах, где делался ремонт, подчеркнула Смирнова.

Посетили активисты и улицу Садовую, на которую больше всего жаловались белгородцы. Здесь ремонт ещё не завершён, проезд по улице стал намного более комфортным и безопасным, отметили представители ОНФ.