Олимпийский день в Белгороде: новые рекорды, напутствия Светланы Хоркиной и битва за полмиллиона

10:44

Спортивный праздник, посвящённый зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, прошёл перед Центром молодёжных инициатив 24 июня.

Олимпийский день в Белгороде начался с регистрации на массовый забег «Олимпийская миля» в парке Памяти – толпы участников стояли на запись, а открыли мероприятие живые статуи спортсменов разных видов спорта. Затем была проведена зарядка.

Специальным гостем праздника стала двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина. Она дала старт забегу и провела автограф-сессию. Также Светлана активно общалась со всеми участниками, поддерживала их и награждала победителей. Каждому награждённому спортсмену чемпионка шепнула напутственные слова на ушко.

Пока происходил забег «Олимпийская миля», по периметру площади перед ЦМИ работали площадки-активности. Можно было поиграть в футбол, стритбол, помериться силой рук, сдать нормы ГТО, пострелять из лука, сыграть партию в шахматы и многое другое. А в парке Памяти разбили верёвочный городок, где дети лазили по подвесным мостикам, канатам и т.д. В центре площади выступали с показательными номерами спортсмены разных спортивных школ города.

Одним из новшеств Олимпийского дня стал спортивный квест «Дело о похищенных медалях», в нём приняли участие более 50 человек. Им приходилось залазить в трубу, бегать, прыгать, а также «включить сыщика». Победителям всех состязаний вручались призы от Олимпийского комитета и благотворительного фонда Алишера Усманова.

После забега «Олимпийская миля» награды получили шесть человек (три девушки и трое юношей). Победителей поздравила олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Я стремлюсь достичь новых вершин и побеждать на соревнованиях. Мне нравится выступать в составе нашей команды и получать от этого адреналин и какой-то определённый кайф. Это не передать словами, какие нереальные испытываешь эмоции во время соревнований. Я занимаюсь плаванием уже 12 лет. Раньше занимался в 45 школе, ДЮСШ № 2, а сейчас в «Спартаке». Свои физические навыки я давно оттачиваю по всем видам спорта и особенно по бегу, и поэтому выступил неплохо. Видите, приложил все усилия и занял первое место. Иван Агофонов победитель забега

Каждый участник праздника получил диплом. После этого можно было сфотографироваться, зарегистрироваться на сайте Всероссийского олимпийского дня и загрузить туда фото с дипломом. Чем больше белгородцы выложат таких фото, тем выше у региона шансы победить в конкурсе «Флагман олимпийской страны». Регион-победитель получит 500 тыс. рублей. В рамках этого же конкурса дополнительно отберут двух волонтёров на зимнюю Олимпиаду – 2018. Регистрироваться на сайте можно до 10 июля.

На мероприятии также ставили свои новые рекорды спортсмены клуба атлетического многоборья «Эра». Лежание на гвоздях с шестью людьми сверху, поднятие коромысла весом свыше 200 кг и перетягивание каната против 12 крепких мужчин.

Завершился Олимпийский день в Белгороде пенной вечеринкой.

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