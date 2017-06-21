Олег Полухин: Мне приятно заходить в отремонтированные общежития
Ректор Белгородского госуниверситета сообщил, что вуз заканчивает ремонт первого и третьего общежитий.
Ремонт проводился за счёт собственных средств учебного заведения.
Проблемой достойных условий проживания обучающихся ректор, по его словам, занялся сразу после вступление в должность руководителя вуза. Сначала было отремонтировано второе общежитие. Затем – построено ещё одно. Сейчас завершается ремонт ещё двух.
Олег Полухин отметил, что его радуют условия, в которых живут нынешние аспиранты и студенты.
Мне приятно туда заходить. Я каждый четверг объезжаю все стройки, провожу планёрки. Приятно видеть, в каких условиях живут дети. Аспиранты третьего курса живут по одному в комнате. Это завершение написания диссертации, это творческое дело. Аспиранты первого и второго курса живут максимум вдвоём. Самое большое количество кроватей, которые стоят в комнатах – три. Условия для проживания очень хорошие.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»