Олег Полухин: Мне приятно заходить в отремонтированные общежития

18:12

Ректор Белгородского госуниверситета сообщил, что вуз заканчивает ремонт первого и третьего общежитий.

Ремонт проводился за счёт собственных средств учебного заведения.

Проблемой достойных условий проживания обучающихся ректор, по его словам, занялся сразу после вступление в должность руководителя вуза. Сначала было отремонтировано второе общежитие. Затем – построено ещё одно. Сейчас завершается ремонт ещё двух.

Олег Полухин отметил, что его радуют условия, в которых живут нынешние аспиранты и студенты.