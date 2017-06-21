В Белгороде:

Олег Полухин: Мне приятно заходить в отремонтированные общежития

18:12
21 Июня 2017
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Ректор Белгородского госуниверситета сообщил, что вуз заканчивает ремонт первого и третьего общежитий.

Ремонт проводился за счёт собственных средств учебного заведения.

Проблемой достойных условий проживания обучающихся ректор, по его словам, занялся сразу после вступление в должность руководителя вуза. Сначала было отремонтировано второе общежитие. Затем – построено ещё одно. Сейчас завершается ремонт ещё двух.

Олег Полухин отметил, что его радуют условия, в которых живут нынешние аспиранты и студенты.

Мне приятно туда заходить. Я каждый четверг объезжаю все стройки, провожу планёрки. Приятно видеть, в каких условиях живут дети. Аспиранты третьего курса живут по одному в комнате. Это завершение написания диссертации, это творческое дело. Аспиранты первого и второго курса живут максимум вдвоём. Самое большое количество кроватей, которые стоят в комнатах – три. Условия для проживания очень хорошие.

Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»


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