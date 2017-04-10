Октябрьский районный суд Белгорода рассмотрит протоколы административных правонарушений завода «Цитробел»

15:46

Документы поступили от региональных управлений Росприроднадзора и экологической безопасности и надзора за исполнением объектов животного мира, водных биологических ресурсов.

Ведомства составили в отношении ОА Белгородский завод лимонной кислоты «Цитробел» протоколы по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», сообщает сайт суда.

Судебные заседания в Октябрьском райсуде Белгорода намечены на 09:30 12 апреля.