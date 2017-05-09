Около 70 тысяч человек прошли в строю «Бессмертного полка» в Белгороде

23:33

Традиционная патриотическая акция состоялась 9 мая, в день празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Белгородцы с портретами своих родственников – героев войны проследовали по Гражданскому проспекту к Соборной площади, а затем в парк Победы. В 2017 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 70 тыс. человек. Напомним, годом ранее акция объединила около 25 тысяч человек.

В ряды «Бессмертного полка» встал и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он пронёс портрет своего отца Степана Семёновича Савченко.

Фото Валерия Морева