Около 100 пар соберёт в Белгороде бал под открытым небом «Мелодии победного вальса»

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В его преддверии пройдёт патриотический марафон событий, который завершится 8 мая.

В начале апреля марафон открыл вечер военной поэзии «Никто не забыт, ничто не забыто…». На старте – конкурс детской военно-патриотической песни «Песни военных лет». Мероприятие пройдёт 20 апреля в 19:00 на сцене фудкорта в ТРК «МегаГРИНН». Участниками станут дети и подростки до 16 лет.

30 апреля состоится благотворительный марафон на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Белгородцы пробегут один или пять км. Участие в марафоне платное – 200 рублей. Вырученные средства организаторы передадут 92-летнему участнику Курской битвы Владимиру Мартынову.

Завершит патриотический марафон четвёртый бал под открытым небом «Мелодии победного вальса». Традиционно он пройдёт в преддверии Дня победы, 8 мая. Около 100 пар соберутся на площадке перед Центром молодёжных инициатив. Начало мероприятия – в 19:00.

В прошлом году «Бал под открытым небом» победил в конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволило нам запланировать проведение таких балов не только в Белгороде, но и в Орле и Старом Осколе. Кроме того, мы решили провести целый марафон событий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поэзия, песни военных лет, благотворительный марафон и сам бал станут единым праздничным действом, которое организует «Новое поколение». Надеемся, что наш пример вдохновит и другие молодёжные организации, ведь мы должны помнить, какими усилиями в 1945 году досталась победа, мы должны быть благодарны тем немногим, ещё оставшимся в живых ветеранам, благодаря которым мы живём в свободной стране. Анастасия Череп

победитель конкурса социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина, активист «Нового поколения»

Организатором мероприятия выступили Фонд «Поколение» Андрея Скоча, областной Центр молодёжных инициатив, управления молодёжной политики региона и event-компании «Золотая рыбка», сообщили в пресс-службе «Нового Поколения».

Фото пресс-службы «Нового Поколения»