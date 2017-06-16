Охрану прав и защиту интересов детей обсудили на II форуме прокуратуры Белгородской области

18:33

Мероприятие состоялось 16 июня на базе НИУ «БелГУ».

Его участниками стали представители прокуроры региона и омбудсмены, правоохранители и общественники.

Я искренно рад, что местом проведения представительного собрания, посвящённого важнейщей теме, выбран именно наш университет, один из ведущих вузов России. Как вы знаете, наш университет входит в двадцатку лучших вузов страны по данным последнего национального рейтинга группы «Интерфакс». Безопасность жизни детей, защита их социальных прав, создание условий для динамичного развития относится к задачам образовательных учреждений, в том числе высшего профессионального образования. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Интересы детей защищает государство. Соответствующие гарантии прав прописаны в ст. 38 Конституции РФ.

По информации пресс-службы прокуратуры Белгородской области, ежегодно регистрируется почти 10 тыс. нарушений закона во всех сферах жизнедеятельности детей и подростков. Так, в прошлом году прокуроры выявили более 400 незаконных правовых актов, которые ущемляли и нарушали права несовершеннолетних. В результате рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 1093 должностных лица. К административной ответственности – около 200 человек.

В ушедшем году выявлено около 5000 нарушений в сфере охраны жизни, здоровья и безопасности детей, защиты семьи и материнства, отцовства и детства. По результатам проверки к административной и уголовной ответственности привлечено 800 человек.

За последние два года к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми по ст. 156 УК РФ привлечены 12 родителей или законных представителей.

За первые месяцы в этом году в отношении детей и подростков уже совершенно 228 преступлений.

Форум – это определённая форма взаимодействия между прокуратурой и общественностью, чтобы понимать те проблемы, которые стоят в сфере соблюдения законности по различным направлениям. Проблема поднята представителями общественности и экспертного сообщества из-за необходимости более пристального внимания к защите прав несовершеннолетних и молодёжи. На форуме вопрос прозвучал шире: это вопросы образования, подготовки педагогов и воспитателей, профилактика правонарушений и неблагополучия взрослых и их незаконных действий. Николай Саврун

прокурор Белгородской области

Так, во время форума была озвучена не только статистика и те мероприятия, которые проводятся по профилактике и защите прав детей, но и проблемы в этой сфере. В конце форума экспертное сообщество выступило с рядом инициатив, в том числе об обязательном страховании жизни детей от рождения, усиленной пропаганды ЗОЖ в печатной литературе, в телепередачах, формировании положительного образа социальных и правоохранительных органов, чтобы дети и родители не боялись обращаться к ним за помощью, и другое.

Омбудсмен Галина Пятых рассказала, что на базе единого номера экстренных служб 112 появится «точка» психологической помощи.

В области действует телефон доверия. Курирует его работу управление молодёжной политики области. Туда ежегодно поступает около 2000 обращений, причём большая часть – от детей. Единственная сложность в том, что этот телефон сложно запомнить, так как он длинный: 8-800-2000-122. Кроме того, телефон доверия действует только в дневное время, когда дети заняты различными видами деятельности, основные проблемные моменты возникают у детей в ночное время. Сейчас обговаривается вариант открытия рабочей точки на базе телефона 112 МЧС. В МЧС готовы предоставить такое рабочее место. Галина Пятых

уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области

По словам Николая Савруна, предложения и итоги работы форума используют в работе органов прокуратуры и ответственных ведомств. Также на следующем форуме будет озвучено, каких результатов удалось достичь.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»