Одиннадцать домов приняли после капремонта в Белгороде

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Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов на ежемесячном оперативном совещании при главе администрации областного центра.

В Белгороде комплексно ремонтируют 33 дома общей площадью 142 790 м². При этом специальная комиссия решила включить в этот список ещё два дома: по улице Преображенской и улице 50-летия Белгородской области. Помимо этого в городе капитально ремонтируют отдельные конструктивные элементы в семи домах, как пишет пресс-служба мэрии. Общая сумма работ – 675 352 тыс. рублей.

В программе по комплексному капитальному ремонту задействовано 14 подрядных и 13 жилищных организаций. Строители к своей работе приступили ещё в марте. Сегодня на площадках работает 379 человек. Приёмочной комиссией уже принято в эксплуатацию 11 домов. Сергей Куликов

руководитель департамента городского хозяйства

Что касается ремонтов дворов, то в этом году комплексно благоустроят 62 дворовые территории. При этом работы завершены в 17 дворах. Этим занимаются 12 подрядных организаций.