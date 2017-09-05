Одиннадцать домов приняли после капремонта в Белгороде
Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов на ежемесячном оперативном совещании при главе администрации областного центра.
В Белгороде комплексно ремонтируют 33 дома общей площадью 142 790 м². При этом специальная комиссия решила включить в этот список ещё два дома: по улице Преображенской и улице 50-летия Белгородской области. Помимо этого в городе капитально ремонтируют отдельные конструктивные элементы в семи домах, как пишет пресс-служба мэрии. Общая сумма работ – 675 352 тыс. рублей.
В программе по комплексному капитальному ремонту задействовано 14 подрядных и 13 жилищных организаций. Строители к своей работе приступили ещё в марте. Сегодня на площадках работает 379 человек. Приёмочной комиссией уже принято в эксплуатацию 11 домов.
Сергей Куликов
руководитель департамента городского хозяйства
Что касается ремонтов дворов, то в этом году комплексно благоустроят 62 дворовые территории. При этом работы завершены в 17 дворах. Этим занимаются 12 подрядных организаций.
Все интересы жителей, все замечания должны быть учтены. Это их двор, им лучше знать, что удобнее. Программа должна действительно приносить пользу жителям.
Константин Полежаев
мэр Белгорода