В Белгороде:

Общественную палату первого созыва сформировали в Белгороде

10:34
09 Июня 2017
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В неё входят 28 народных избранников – представители общественных объединений и некоммерческих организаций, в том числе библиотекари, журналисты, правоохранители, врачи и священники.

8 июня на заседании в мэрии Белгорода выбрали вторую половину Общественной палаты путём голосования. Первую утвердил мэр областного центра.

На 14 мест в Общественную палату заявился 21 белгородец. По итогам голосования в неё вошли Виталий Абрамов из Союза журналистов региона, Анастасия Бондаренко из «Городской молодёжи», Иван Галактионов из общественной организации «Дети Великой Отечественной войны», Евгения Кондратюк из организации «Святое Белогорье против детского рака» и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться со списком членов общественной палаты можно здесь


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