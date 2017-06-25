Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде

17:12

Торжество прошло 24 июня возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной с участием более 1500 выпускников.

В этом году школы выпустили 211 медалистов, в числе которых 16 выпускников были награждены стипендией мэра Белгорода. Её вручала замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева.

Впереди у вас, выпускники, взрослая жизнь. Вас ждут лучшие вузы Белгородчины, и очень хочется, чтобы вы сделали правильный выбор. Ваши знания, креативность и целеустремлённость очень нужны нашему Белгороду, нашей России. Ольга Медведева

Также напутственные слова звучали от проректора по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светланы Остриковой и настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора отца Олега.

После торжественной части на сцене выступили коллектив «Импульс» и танцевальная команда The First Crew. Кульминацией развлекательной программы стало выступление московского бой-бенда «Маяковский» и праздничный фейерверк.

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