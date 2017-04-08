Областной марш-поход с финскими палками прошёл в Белгороде

20:15

8 апреля в парке Победы Белгороде состоялся VII традиционный областной марш-поход с финскими палками, участие в котором приняли около 400 человек.

Каждый год 7 апреля во всем мире празднуют Всемирный день здоровья: обсуждаются проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше внимания профилактике заболеваний.

Всемирной организацией здравоохранения в 2017 году определена тема Всемирного дня здоровья – «Депрессия: давай поговорим», посвящённая профилактике и лечению депрессии.

Именно к этому празднику организаторы и приурочили VII традиционный областной марш-поход с финскими палками, на который съехались более 400 участников из разных районов Белгородской области.

Скандинавская или финская ходьба – типичная аэробика, то есть длительная равномерная нагрузка невысокой интенсивности. Она помогает снизить вес, укрепить сердце, сосуды и лёгкие, нормализует кровяное давление, снижает уровень холестерина и делает кости более прочными.

Фото Валерия Морева