В Белгороде:

Областной марш-поход с финскими палками прошёл в Белгороде

20:15
08 Апреля 2017
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8 апреля в парке Победы Белгороде состоялся VII традиционный областной марш-поход с финскими палками, участие в котором приняли около 400 человек.

Каждый год 7 апреля во всем мире празднуют Всемирный день здоровья: обсуждаются  проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше внимания профилактике заболеваний.

Всемирной организацией здравоохранения в 2017 году определена тема Всемирного дня здоровья – «Депрессия: давай поговорим», посвящённая профилактике и лечению депрессии.

Именно к этому празднику организаторы и приурочили VII традиционный областной марш-поход с финскими палками, на который съехались более 400 участников из разных районов Белгородской области.

Скандинавская или финская ходьба – типичная аэробика, то есть длительная равномерная нагрузка невысокой интенсивности. Она помогает снизить вес, укрепить сердце, сосуды и лёгкие, нормализует кровяное давление, снижает уровень холестерина и делает кости более прочными.

Фото Валерия Морева

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