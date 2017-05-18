О лучших семьях Белгорода и параде профессий расскажет новый «Наш Белгород»

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Главные темы еженедельника от 19 мая:

- На первой странице газеты – рассказ о вручении ежегодной премии мэра Белгорода «Семья года», которая состоялась в духовно-просветительском центре храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Международный день семьи, 15 мая. Продолжение темы на 13-й странице газеты.

- В минувшую субботу на Соборной площади прошел ежегодный парад профессий, собравший не только старшеклассников, но и представителей 33 техникумов и колледжей, Белгородского института искусств и культуры и более 30 предприятий региона. Подробнее об этом событии – в материале «Достойное образование – успешная карьера!».

- В рубрике «Самоуправление» – знакомство с работой ТОС «Океан», объединившем жильцов дома № 4 по улице Костюкова. Вместе они смогли преобразить свой двор и дом.

- Тематическая полоса «Образование» рассказывает о победителе регионального конкурса «Детский сад года», детсаде № 14 «Золотой ключик», секрет успеха которого – в творческой и позитивной атмосфере, царящей в этом коллективе

- В литературной гостиной читателей «Нашего Белгорода» ждёт встреча с писателем Александром Дончаком, рассказы о нашем земляке, литературоведе В. Евгеньеве-Максимове и выставке «…На тысячу вёрст кругом Россия – родной край» Иван Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею».

- А ещё в этом номере – тематические полосы «Обратная связь», «На досуге», «Всякая всячина», новости агломерации, культуры, спорта и много другой интересной и полезной информации.