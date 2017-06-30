О безналичной оплате проезда в автобусах Белгорода можно спрашивать по горячей линии

16:07

Её работу запустил Департамент городского хозяйства для того, чтобы жители и гости города не испытывали затруднений при оплате проезда с помощью банковский карт и мобильных приложений.

Звонить можно в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону (4722) 23-30-88, перерыв – с 13:00 до 14:00. В выходные дни необходимо звонить по номеру (4722) 34-01-22.

Как сообщается на сайте городской мэрии, пассажирам использовать терминалы не только удобно, но и выгодно: при оплате проезда банковской картой его стоимость составляет 10 рублей, а при наличном расчёте – 15.