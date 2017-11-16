В Белгороде:

Новый учебный год университета третьего возраста в Белгороде откроют 20 ноября

13:57
16 Ноября 2017
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Открытие состоится в Шуховском лицее в 15:00. 

Пожилые люди будут учиться по программам «Финансовая и экономическая грамотность», «Информационное пространство для пожилых людей» (здесь пенсионеров также научат пользоваться компьютером), «Правовая культура», «Культура и искусство» и «Активное долголетие».

Занятия пройдут рядом с домом во всех 27 округах. Их будут вести специалисты мэрии, ПФР, Сбербанка, Центробанка, сообщает пресс-служба администрации города.

В Белгороде проект реализуют с 2008 года по инициативе городского управления соцзащиты. За девять лет новые знания получили около 2000 горожан. Новые «студенты» окончат учёбу через год – ко Дню пожилого человека.


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