Новый рельсовый автобус стал курсировать по пригородному маршруту в Белгородской области

13:29

Сегодня, 14 апреля, на перроне железнодорожного вокзала областного центра состоялся торжественный запуск рельсового автобуса РА-2 по маршруту Белгород – Нежеголь.

С конца 70-х годов прошлого века на участке, соединяющем областной центр с ж/д станцией в черте города Шебекино, пассажиров перевозили дизель-поезда Рижского вагоностроительного завода. В конце 90-х годов с окончанием срока их эксплуатации они были заменены на обычные вагоны, как с местами для сиденья, так и просто плацкартные, ведомые тепловозом.

С годами, с развитием автодорожной сети, большинство жителей Шебекино предпочло для связи с Белгородом автобусы. Сейчас эта линия активно загружена в дачный период, так как на её протяжении расположено сразу несколько районов садово-огородных участков горожан.

Рельсовый автобус серии РА-2 предназначен для неэлектрифицированных железнодорожных линий, состоит из трёх секций, где с комфортом размещаются 222 человека. Салон оборудован вентиляцией и кондиционированием, отоплением, биокомплексами закрытого типа, информационно-переговорной системой и электронными табло. Модель отличается комфортабельностью и плавностью хода, оборудована автоматической системой обнаружения и тушения пожара.

Торжественный запуск нового рельсового автобуса прошёл в рамках ставшего уже традиционным Дня ЮВЖД в органах государственной власти.

На первом Дне железной дороги, который состоялся 30 апреля 2015 года, мы специально привезли на белгородскую землю показать руководителям региона, представителям депутатского корпуса современный подвижной состав, который используется железнодорожниками на неэлектрифицированных участках. Это так называемые рельсовые автобусы, которые приходят на смену вагонам пригородных поездов на тепловозной тяге. Проведённая презентация удалась, и губернатор Евгений Савченко лично обратился к руководству РЖД с просьбой заменить отжившие свой век вагоны местных пригородных поездов рельсовыми автобусами. Анатолий Володько начальник ЮВЖД

Первый маршрут РА-2 со станции Белгород был запущен 2 сентября 2016 года. Он обслуживает пригородные перевозки на участках Белгород – Готня и Готня – Хотмыжск.

Когда меняется поезд, меняется и поведение пассажиров – они перестают портить поезда, имущество. Среда определяет сознание. Обновление подвижного состава – это обновление среды обитания. Конечно, это дорого, и область субсидирует пассажирские перевозки, но пассажиропоток растёт с каждым годом, и новый подвижной состав будет этому только способствовать. Евгений Глаголев начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области

Согласно расписанию, пригородный поезд Белгород – Нежеголь – Белгород будет курсировать четыре раза в неделю и по праздничным дням. Однако участники митинга по поводу торжественного запуска РА-2 отметили, что при росте пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено, как и количество вагонов в составе этого поезда.

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